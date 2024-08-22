В Кемеровскую область на День шахтера приедут «Любэ», Александр Маршал и Светлана Разина

На День шахтера в
К примеру, в Кемерове выступит группа «Любэ». Концерт
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Известно и о том, что на Театральную площадь в Новокузнецк приедет
В Прокопьевске на 24 августа запланирован концерт Хабиба, Алексея Воробьева и финалиста шоу «Голос. Дети» Даниила Большакова. В Белове на сцену поднимутся Митя Фомин и Стас Пьеха, а в Киселевске 24 числа будет петь бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина, пишет ngs42.ru.
Ранее рассказывалось о том, что 23 августа перед жителями Кузбасса
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