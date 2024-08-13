В Кемеровскую область прилетят «Стрижи» с показательным выступлением

В Кемеровскую область прибудет пилотажная группа «Стрижи» под командованием Дениса Кузнецова. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк.

Известно о том, что пилоты продемонстрируют свое мастерство в двух столицах Кузбасса. Они покажут различные фигуры высшего пилотажа — пирамиду, стрелу, звезду, копье, а также будут бочки, петли и виражи.

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Все это смогут увидеть жители и гости Кемерова и Новокузнецка. Каждое из выступлений продлится чуть меньше получаса. Известно о том что, горожане смогут наблюдать пилотов в небе два дня.

22 августа они проведут тренировку, а 23 числа устроят показательный пролет. Выступление в Новокузнецке запланировано на полдень, а в Кемерово «Стрижи» прилетят в 17:30.