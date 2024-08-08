В Кемеровской области в 2024-м сдвинули начало учебного года

В этом году День знаний в Кемеровской области пройдет несколько иначе. Торжественные линейки, запланированные на первое число сентября, были отменены.

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Это связано с тем, что праздничная дата приходится на воскресенье, которое остается выходным днем. Власти Кузбасса решили провести праздничные мероприятия 2 сентября.

Министерство образования региона сообщило, что понедельник будет полноценным учебным днем, сразу после проведения мероприятий.

Это не первый подобный случай в Кемеровской области, подобное решение уже принималось в 2019 году, сообщает runews24.ru.

Ранее кемеровским родителям рассказали, сколько сейчас стоит собрать ребенка в школу.