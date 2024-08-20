Школьников Екатеринбурга массово отказываются принимать в 10-е классы

Родители школьников Екатеринбурга массово жалуются на то, что их детей не хотят зачислять в десятые классы общеобразовательных учебных заведений. До конца приема заявлений остаются всего два дня, а дети во многих семьях все еще не пристроены.

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Как поясняют специалисты, проблема в том, что сейчас действуют новые правила, предполагающие разделение по группам с углубленным изучением конкретных предметов. На данный момент можно выбирать из пяти направлений, одно-два становятся самыми популярными, далеко не все родители согласны мириться с тем, что их ребенка не зачислили в группу, в которую они хотели попасть.

В департаменте образования рассказывают о том, что места еще можно найти в 75 школах.

Одним из самых востребованных стал социально-экономический класс. В такой еще можно попасть в школах №1 и 20, лицее №173 и в гимназии №5. На данный момент заявку разрешается отправить в электронном виде, пишет tagilcity.ru.