В Новосибирской области с 1 сентября школьники будут сдавать или выключать телефон перед уроком

С нового учебного года в школах Новосибирской области учащимся на уроках нельзя будет пользоваться мобильными телефонами. Соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября.

В региональном Министерстве образования пояснили, что гаджеты запрещены даже в образовательных целях, их не должно быть в руках у учащихся во время занятий.

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В новом законе говорится о том, что телефон допускается только в экстренных случаях, когда есть угроза здоровью или жизни.

Соблюдение новых правил должны будут контролировать сотрудники учебных заведений. Такая практика была еще до принятия закона, некоторые учителя сами просили складывать в шкафчики мобильные устройства во время занятий, пишет sib.fm.