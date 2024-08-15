Расчетливые туристы уже раскупают дешевые зимние туры в Сочи

Многие россияне уже успели отгулять летние отпуска, поэтому начинают задумываться о зимнем отдыхе. В Ассоциации туроператоров России отмечают подогрев спроса на горнолыжные курорты Сочи .

В августе открылись продажи ски-пассов. Как говорят эксперты, и отели Красной Поляны уже определились с ценами на предстоящий зимний сезон. Сейчас путевку можно взять с приличными скидками.

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В АТОР говорят, что до конца лета номера бронируют самые хитрые и расчетливые туристы. На данный момент и выбор большой, и цены — куда доступнее, чем будут через месяц-два. Самый пик спроса приходится на даты с 20 октября до 20 ноября.

Представители туристической индустрии предупреждают, что на Красной Поляне динамическое ценообразование: чем выше спрос, тем больше ценник.

К примеру, один из самых доступных трехзвездочных вариантов с заездом 28 декабря и выездом 3 января на Красной Поляне сейчас стоит от 59 тысяч рублей, пишет kubnews.ru.