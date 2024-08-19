Часть сочинцев получит материальную помощь для сборов детей в школу

Школьники. Фото: Global Look Press

Магазины сами предоставят льготы и скидки.

В Сочи утверждены льготы на покупку школьных принадлежностей для определенных групп населения, сообщили в городской администрации.

Сотрудники мэрии вместе с бизнесменами, которые занимаются продажей канцелярских товаров и детской одежды, разработали гибкую систему льгот. Это предложение поддержали 65 компаний, а также индивидуальные предприниматели.

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Большинство бизнесменов предусмотрели различные системы льгот для малообеспеченных и многодетных семей.

Чтобы узнать о наличии и размере льгот, нужно обратиться в конкретные торговые точки, пояснили в мэрии, пишет yugopolis.ru.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям предоставят скидку в размере 20-30% на отдых в Сочи.

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