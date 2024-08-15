РЖД запустит туристический поезд до Абхазии и обратно с билетами по 34 тысячи рублей за неделю

В РЖД планируют запустить туристический поезд из России в Абхазию . Круизный состав «Рица» будет курсировать через ряд городов страны. Первое путешествие стартует 18 октября из Москвы. Оно продлится 7 дней.

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Отдыхающие побывают в Новороссийске и Гагре, маршрут проходит через Сухум, Сочи и Ростов-на-Дону. Во время остановок туристов ждут различные экскурсии. К примеру, в Гагре путешественники проведут два дня, наслаждаясь красотами Абхазии, посетят озеро Рица.

В поезде предусмотрены комфортабельные спальные вагоны класса СВ и купе, подцепят СПА, а также ресторан, где будут проходить развлекательные программы с караоке.

Цена такой поездки стартует от 34 тысяч рублей. За эти деньги можно получить место в купейном вагоне, пишет sterlegrad.ru.