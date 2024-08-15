В Сочи по Черному морю начали гулять смерчи

В самый пик курортного сезона в Краснодарском крае по Черному морю начали гулять смерчи. На Кубань вновь пришла непогода, о которой предупреждали синоптики. Спасатели же рекомендовали не подходить близко к воде, потому что во время шторма море может затащить тягуном.

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Отдыхающие, которые все же решили прогуляться по побережью, увидели над водной гладью сразу два ползущих смерча.

По словам очевидцев, картина была пугающей, но до суши атмосферные вихри так и не добрались. Они прошли на значительном удалении от побережья, а потом скрылись за горизонтом.

Сильные дожди принесли на Кубань похолодание, однако с четверга, 15 августа, воздух вновь будет прогреваться почти до +30 градусов. Такая погода будет сохраняться всю предстоящую неделю, пишет newkuban.ru.

Ранее стало известно, что сейчас популярные отели Кубани все забиты туристами.

По материалам newkuban.ru.