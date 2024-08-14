Ольга Серябкина даст концерт во время конкурса «Мисс Екатеринбург»

Бывшая участница группы Serebro, певица Ольга Серябкина будет выступать на конкурсе «Мисс Екатеринбург ». Она станет главным артистом мероприятия.

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В администрации заявили, что одна из песен Ольги Серябкиной станет музыкальным аккомпанементом для модного показа.

Итоги конкурса станут известны 17 августа с 19 до 21 часа на основной сцене Дня города в Историческом сквере.

Содержание программы пока не раскрывается, но известно, что один из номеров будет посвящен 225-летию поэта Александра Пушкина. На мероприятии смогут побывать все желающие.

В этом году за главный титул конкурса «Мисс Екатеринбург» соревнуются 13 участниц, среди которых пять спортсменок, три модели, преподаватель по вокалу и учитель начальных классов. Победителю достанется награда — тур на Мальдивы, пишет «Коммерсантъ».