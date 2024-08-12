Владимир Шахрин объявляет остановки в метро Екатеринбурга в честь Дня города

Владимир Шахрин. Фото: Global Look Press

Лидер группы «Чайф» является почетным гражданином города.

Автор хита «Пусть все будет так, как ты захочешь» Владимир Шахрин теперь будет озвучивать остановки в метро Екатеринбурга. Такой подарок лидер группы «Чайф» сделал городу в честь его 301-летия.

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В подземке голос солиста легендарного свердловского коллектива будет звучать с сегодняшнего дня, 12 августа, и до конца текущей недели.

Местная администрация не случайно выбрала артиста — он является почетным гражданином Екатеринбурга.

Как сообщили в городском метрополитене, голос Шахрина можно будет услышать почти во всех поездах, его не будет только в космическом, пишет ural.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбург на День города приедет Slava Marlow. Он выступит на сцене возле КРК «Уралец».

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