В Новосибирске семьи с детьми получат деньги на сборы в школу

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Как сообщается, с лета 2024 года увеличилась ежегодная выплата многодетным семьям на приобретение всего нужного во время учебы. Чтобы ее получить, не требуется подавать заявление.
Если ребенок идет в первый класс в текущем году, то выплата составит 5 500 рублей. А если в семье несколько детей, которые впервые идут в школу, то эта единовременная выплата полагается каждому из них, пишет nsk.kp.ru.
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