В Новосибирске семьи с детьми получат деньги на сборы в школу

В Новосибирской области многодетным семьям предоставят единовременные выплаты для сбора учащихся в школу. Об этом говорится на сайте регионального министерства труда и социальной защиты.

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Как сообщается, с лета 2024 года увеличилась ежегодная выплата многодетным семьям на приобретение всего нужного во время учебы. Чтобы ее получить, не требуется подавать заявление.

Если ребенок идет в первый класс в текущем году, то выплата составит 5 500 рублей. А если в семье несколько детей, которые впервые идут в школу, то эта единовременная выплата полагается каждому из них, пишет nsk.kp.ru.