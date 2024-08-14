Черное море в августе прогрелось до +28 градусов

Многие отпускники в этом году планировали свой отдых на Кубани на последний месяц лета. Погода становится приятнее, более предсказуема, радует и температура Черного моря. Оно сейчас на некоторых курортах Краснодарского края прогрелось до плюс 28 градусов.

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Такая отметка установилась у побережья в Сочи. Максимально теплое море также в Анапе, в Геленджике, Туапсе — плюс 27 градусов. Немного прохладнее в Новороссийске.

По температуре не отстает и Азовское море. Теплее всего оно в Тамани, где плюс 27 градусов. Также хорошо сейчас купаться на побережье Темрюка, Ейска и станицы Должанска, пишет kub-inform.ru.