Черное море в августе прогрелось до +28 градусов

Многие отпускники в этом году планировали свой отдых на
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Такая отметка установилась у побережья в Сочи. Максимально теплое море также в Анапе, в Геленджике, Туапсе — плюс 27 градусов. Немного прохладнее в Новороссийске.
По температуре не отстает и Азовское море. Теплее всего оно в Тамани, где плюс 27 градусов. Также хорошо сейчас купаться на побережье Темрюка, Ейска и станицы Должанска, пишет kub-inform.ru.
Ранее рассказывалось о том, что с пляжей Сочи
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