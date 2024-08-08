В Российском союзе туриндустрии рассказали, чего ждать тем, кто не может уехать из Анапы домой

В Российском союзе туриндустрии дали рекомендации курортникам, оказавшимся в затруднительном положении в Анапе из-за высоких цен на авиабилеты. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин посоветовал заранее продумывать способы возвращения домой.

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Он подчеркнул, что необходимо приобретать билеты в обе стороны сразу. Барзыкин отметил, что многие начинают искать билеты за неделю до отправления домой.

В то же время Барзыкин признал наличие проблем с логистикой. Он предположил, что могут быть запущены дополнительные поезда. Однако он уточнил, что август всегда является очень загруженным месяцем, пишет kuban.kp.ru.

Ранее россияне, которые уже успели отдохнуть в Анапе в этом году, рассказали о негативных впечатлениях. Отпускники жаловались на то, что в городе грязно и много приезжих, которые отдыхают слишком бурно.