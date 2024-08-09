Курортники едут в Адлер и в первые же дни ловят ротавирус

Семья из Тюмени рассказала, как сейчас отдыхается в Адлере . Пара с ребенком пришла в настоящий ужас от того, что происходит на курорте.

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Тюменцы рассказали о том, что приезжающие из других регионов отпускники в первые же дни ловят ротавирус, поэтому отдых превращается в кошмар. Примечательно, что на этом фоне местные аптеки, по словам отдыхающих, подняли цены в 2-3 раза.

Семья разместилась в районе пляжа Чкаловский. Сибиряки отметили, что у многих отпускников наблюдаются симптомы отравления — рвота и диарея.

Пара тоже не избежала этой участи — муж и жена слегли на два дня, а ребенок болел четыре дня. Ротавирус присутствует повсюду — в море, бассейне, на пляже.