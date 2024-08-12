Отдыхающие в Анапе пожаловались на клопов в номере за 7 500 рублей

В одном из отелей Анапы туристы столкнулись с нашествием клопов. По словам отдыхающей, которая приехала к Черному морю вместе с мужем, за номер она отдавала 7 500 рублей за сутки. Однако даже за эту цену владельцы отеля не смогли обеспечить дезинсекцию.

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После первой же ночи семья обнаружила на теле типичные отметины от укусов, а на матрасе и под ним — несколько клопов. Беседа с персоналом не дала результатов. Туристам предложили номер меньшего размера с плохим видом из окна, но не смогли гарантировать отсутствие насекомых.

Тогда туристы самостоятельно приобрели средство от клопов в магазине и пытались бороться с кровопийцами до конца своего отпуска. В итоге они подали иск в суд на предоставление услуг, несоответствующих стандартам качества.

Известно, что по этому факту Роспотребнадзор хочет устроить проверку, пишет yugopolis.ru.