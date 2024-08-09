Туристка осталась разочарована отдыхом в Сочи в 2024 году: «Базар-вокзал»

Россияне, приезжающие на отдых к Черному морю, продолжают выражать свое недовольство Сочи. Негативным отзывом поделилась туристка из Магадана Светлана Мешкова.

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Девушка привыкла к тому, что отпуск на море обычно предполагает тишину и спокойствие, однако сейчас этого нельзя сказать о центре Адлера.

Курортница отметила, что на пляже с утра до вечера царит суета — настоящий «базар-вокзал». Отдыхающих так много, что места за три метра до воды практически нет. Ситуация усугубляется тем, что с рассветом сотрудники пляжа начинают расставлять шезлонги у моря.

Вечером на побережье громко включают музыку, жарят шашлыки, поэтому о спокойном отдыхе можно забыть, пишет Sochi1.ru.

Ранее стало известно, чего ждать туристам, которые застряли в Анапе и не могут уехать домой.