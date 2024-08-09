Туристы рассказали, почему пляжи Адлера самые худшие

Туристы, которые в этом году захотели отдохнуть в Адлере , рассказали, что им очень не понравились местные пляжи. Курортники даже назвали их худшими на всем побережье Сочи.

Отпускники посетовали на то, что им неудобно заходить в море из-за гальки, но она покрывает почти весь берег Кубани, поэтому тут уж выбирать не приходится.

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Второе, что не очень удобно — обилие волнорезов, сами же пляжи узкие, в пик сезона просто тесно. Черное море в районе Адлера часто мутное. Смущает и отсутствие необходимого количества душевых кабинок и туалетов.

Несколько комфортнее на платных пляжах, но сейчас цены на услуги не назовешь приятными, пишет sochi1.ru.