В Новосибирске орангутан «в самом расцвете сил» отметил 25-летие

В Новосибирске двадцатипятилетний орангутан Бату отпраздновал свой юбилей. Он живет в местном зоопарке уже 16 лет. Сотрудники называют его «мужчиной в самом расцвете сил». Известно, что в неволе орангутаны могут жить 50 и более лет, поэтому Бату еще довольно молод.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Сотрудники зоопарка поздравили своего питомца с днем рождения, подарив ему корзину фруктов и коробку с другими угощениями. Апартаменты животного украсили разноцветными лампочками и большой медалью «25 лет».

Бату родился 8 августа 1999 года в зоопарке в Чехии. В 2017 году ему привезли самку Мишель, за которой он трогательно ухаживал, делясь своим любимым изюмом, пишет РБК.

Ранее рассказывалось, как бездомный енот забрался в квартиру к женщине и начал все громить.