Владимира Левкина похоронят на Троекуровском кладбище

Актриса и общественная деятельница Яна Поплавская без ссылки на кого-либо в своем телеграм-канале сообщила о дате, времени и месте похорон известного музыканта Владимира Левкина.

Тело ныне покойного исполнителя Владимира Левкина предадут земле на Троекуровском кладбище Москвы. Перед похоронами состоится церемония прощания с Владимиром Левкиным.

Отдать дань память известному вокалисту, бывшему солисту группы «На-На» Владимиру Левкину смогут все желающие. Траурная церемония прощания пройдет в большом траурном зале Троекуровского кладбища во вторник, 19 ноября, с 11 до 13 часов по московскому времени.

Напомним, Владимир Левкин скончался накануне, 17 ноября, в одной из московских клиник. Много лет он боролся с онкологическим заболеванием. Владимиру Левкину было 57 лет.