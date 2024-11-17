Бари Алибасов даже после смерти Владимира Левкина продолжает называть его своим врагом

Даже после смерти Владимира Левкина Бари Алибасов продолжал считать его своим врагом. Продюсер группы «На-На» утверждал, что до ухода Левкина из коллектива в 1998 году никто особо не знал о его существовании. Алибасову трудно простить решение Левкина уйти из группы, пишет Telegram-канал «Алена, блин!».

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По его словам, после ухода Левкина общение между ними прекратилось, и внутри группы о нем быстро забыли. Алибасов подчеркнул, что, начав сольную карьеру, Левкин стал восприниматься как враг. Продюсер выразил равнодушие к дальнейшей деятельности бывшего участника группы, отметив, что его уход не оставил следа в коллективе.

«С тех пор, как он ушел из группы о нем никто не знал, пока не умер, ничего о нем мы не слышали», - подметил Бари Алибасов в общении с MSK1.

О смерти Владимира Левкина стало известно в воскресенье, 17 ноября. Владимир Левкин был доставлен в больницу в субботу с подозрением на пневмонию. Важно напомнить, что в 2003 году у артиста диагностировали рак лимфатической системы на четвертой стадии. Благодаря лечению и двум трансплантациям костного мозга ему удалось справиться с болезнью, однако через десять лет недуг вернулся. Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Левкин продолжал выступать, всегда имея при себе необходимые лекарства и шприцы.