Дима Билан пришел в восхищение, увидев стройного Филиппа Киркорова: «Что с вами происходит!»

Филипп Киркоров и Дима Билан встретились на недавнем юбилейном концерте известного композитора и продюсера Игоря Крутого.

Как всегда, Филипп Киркоров приковывал к себе внимание. Но на этот раз не только своим эпатажным нарядом, но и стройностью. На то, как прекрасно и молодо выглядит Филипп Киркоров, обратили внимание не только многочисленные поклонники поп-короля, но и его коллеги по шоу-бизнесу.

Дима Билан, по свидетельству MK.RU , не смог скрыть своего восхищения и сделал комплимент Филиппу Киркорову.

«Как же Вы стройнеете, Филипп! Невероятно просто! Я не знаю, что с вами происходит! Как вы так держитесь?» — сказал Дима Билан.

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Филипп Киркоров ответил на комплимент, загадочно сообщив, что всему виною любовь. Плюс ко всему, Филипп Киркоров процтировал строчки из хита, который когда-то пела его бывшая жена Алла Пугачева, «Любовь, похожая на сон».