Сколько стоят концерты знаменитостей на корпоративах-2024 на самом деле

Рассказываем, кто из звезд, где и за какие деньги споет в жаркий праздничный сезон. И как попасть на главные новогодние концерты.

От 3 тыс. руб. - билет на главный новогодний телеконцерт.

Если вас не пригласили на вечеринку или корпоратив, где будут петь звезды, то можно самим устроить себе праздник. Причем со всеми популярными артистами сразу. И еще попасть в телевизор в новогодние каникулы. Вариантов несколько. Самый старый (пройдет в 53-й раз!) и популярный новогодний концерт «Песня года» покажут 1 и 2 января 2025 года на телеканале «Россия», а снимают 7 декабря 2024 года в «Мегаспорте». Билеты в продаже по цене от 3000 руб. на галерке и от 8500 руб. - в ВИП-партере. На сцену выйдут: SHAMAN, Григорий Лепс, Николай Басков, Татьяна Куртукова, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Мот, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова, Артем Качер, Леонид Агутин, Анна Асти, Сергей Лазарев, Амирчик, Дима Билан, Севиль, Денис Клявер, Jony, Лариса Долина, Алсу, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили и еще несколько десятков артистов. Концерт-съемка идет более пяти часов, можно танцевать, отдыхать, разом услышать и увидеть всех кумиров.

Чтобы попасть в новогодний огонек канала «МУЗ-ТВ», который покажут сразу после боя курантов, надо идти танцевать на концерт, который снимают 5 декабря в «МТС Live Холл». Цена на билеты стартует от 2500 рублей. Выступят 50 звезд, среди них: Владимир Пресняков, Николай Басков, Полина Гагарина, Зиверт, Клава Кока, Мот, Jony, Наталья Подольская, Ольга Серябкина, Джиган, GAYAZOV$ BROTHER$, «Артик и Асти», Нилетто, ST, Ваня Дмитриенко, Gazan, Бурито, NLO и другие.

Легендарный «Новогодний голубой огонек» начнут снимать на студии «Мосфильм» с 10 ноября, съемки будут идти ежедневно. В день снимают номера сразу нескольких артистов. Здесь будут выступать и эстрадные звезды, и актеры, и телеведущие, и другие деятели искусства, спорта. Сюда попасть можно только в качестве массовки, а значит, придется нарядиться и целый день хлопать и улыбаться за столиками в новогодней студии. Заодно наблюдать за выступлениями звезд. После окончания смены вам заплатят в среднем 1000 рублей. Здесь жесткое правило - никакой фото- и видеосъемки, зато можно будет искать себя на экранах ТВ на канале «Россия» в ночь на 1 января.

От 85 тыс. руб. - новогодняя ночь с ужином под вокал звезд