Филипп Киркоров не стал отвечать на вопрос о состоянии 92-летнего отца

Филипп Киркоров почти все лето посвятил работе. Он много снимается, в том числе и в кино. Артист похудел и продолжает заниматься спортом, чтобы удивлять публику. 57-летний певец старается все успевать. Однако накануне он был встревоженным. Киркоров появился на ужине музыкальной премии «Виктория». Примечательно, что он недавно выкрасил волосы в белый цвет, а борода осталась темной. Певец облачился в черный лаконичный костюм с брошками и дополнил лук шляпой.

И сначала Филипп Бедросович с радостью говорил с журналистами. Он рассказал про похудение и показал, то носит в небольшом чемоданчике. Но вот вопрос про его отца, который в сентябре в очередной раз попал в больницу, заставил артистка замолчать. Он лишь неоднозначно и глубоко вздохнул, сообщает mk.ru .

Более того, певец почти сразу покинул мероприятие, хотя он номинирован в разных категориях. Напомним, что Бедрос Киркоров в свои 92 года имеет проблемы со здоровьем. Его несколько раз госпитализировали в этом году. Филипп Бедросович прикладывает все силы, чтобы помочь своему отцу.