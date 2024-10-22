Людмила Порывай тайно прилетела в Россию: Наташа Королева с сыном и невесткой прокатила маму на автобусе
Наташа Королева и Людмила Порывай. Фото: Global Look Press
Певица показала своей маме Москву. Людмила Порывай приехала на несколько недель из США.
Наташа Королева в конце зимы ездила в США. Там уже давно живет ее мама Людмила Порывай. В последнее время у родительницы певицы появляются проблемы со здоровьем, поэтому она не летает часто. Даже свадьбу своего внука Архипа Глушко ей пришлось пропустить. Наследник артистки женился в августе этого года на своей возлюбленной Мелиссе. А 21 октября стало известно, что мама звезды тайно прилетела в Москву. С ней провели целый день родные. Королева отправилась гулять по городу и даже воспользовалась общественным транспортом. Архип с женой показали, как расплачиваться в автобусе.
«Я миллион лет не каталась в автобусе. Архип подбил с Мелиссой. Они любят городской транспорт и все знают, в том числе и как заплатить за проезд», – поделилась Наташа, пишет mk.ru.
Оказалось, что Королева никому не говорила о приезде мамы. Она переживала, что поездка может сорваться. Порывай еще в августе хотела оказаться в Москве, но заболела и перенесла путешествие. Теперь ей удалось познакомиться с возлюбленной Архипа. Напомним, что мама певицы уже давно живет в Майами.