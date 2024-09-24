Наташа Королева скоро станет бабушкой? Мелисса Глушко появилась на Мальдивах в «комбинезоне для беременных»

Невестку Наташи Королевой — Мелиссу — запечатлели во время свадебного путешествия на Мальдивы. Любопытно, что танцовщица решила отдохнуть на островах не только с молодым мужем, но и со своей свекровью. Именно она опубликовала кадры из отпуска в Сети.

На них молодая жена Архипа Глушко предстает в свободном комбинезоне, которые обычно носят беременные. Неужели молодые поженились из-за предстоящего пополнения семейства?