Наташа Королева скоро станет бабушкой? Мелисса Глушко появилась на Мальдивах в «комбинезоне для беременных»

Невестку Наташи Королевой — Мелиссу — запечатлели во время свадебного путешествия на Мальдивы. Любопытно, что танцовщица решила отдохнуть на островах не только с молодым мужем, но и со своей свекровью. Именно она опубликовала кадры из отпуска в Сети.
На них молодая жена Архипа Глушко предстает в свободном комбинезоне, которые обычно носят беременные. Неужели молодые поженились из-за предстоящего пополнения семейства?
Мелисса Глушко. Фото: соцсети
Ясновидящий
«Исходя из энергетики Мелиссы, действительно похоже, что она уже может быть беременна, и у Наташи Королевой вскоре появится внук либо внучка. Чему, я думаю, она будет безгранично рада, по энергетическим каналам однозначно такое ощущение присутствует.
А будет ли такая реализация, сможет ли относительно молодая девушка выносить ребенка, это только время покажет. Будем надеяться и верить в лучшее», — прокомментировал Дионисий специально для Teleprogramma.org.
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