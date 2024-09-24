Наташа Королева скоро станет бабушкой? Мелисса Глушко появилась на Мальдивах в «комбинезоне для беременных»

Мелисса и Архип Глушко. Фото: соцсети М. Глушко

Ясновидящий Дионисий прояснил ситуацию.

Невестку Наташи Королевой — Мелиссу — запечатлели во время свадебного путешествия на Мальдивы. Любопытно, что танцовщица решила отдохнуть на островах не только с молодым мужем, но и со своей свекровью. Именно она опубликовала кадры из отпуска в Сети.

На них молодая жена Архипа Глушко предстает в свободном комбинезоне, которые обычно носят беременные. Неужели молодые поженились из-за предстоящего пополнения семейства?

Мелисса Глушко. Фото: соцсети

Ясновидящий Дионисий полагает, что Наташа Королева на самом деле может скоро стать бабушкой. Прекрасная новость!

«Исходя из энергетики Мелиссы, действительно похоже, что она уже может быть беременна, и у Наташи Королевой вскоре появится внук либо внучка. Чему, я думаю, она будет безгранично рада, по энергетическим каналам однозначно такое ощущение присутствует.

А будет ли такая реализация, сможет ли относительно молодая девушка выносить ребенка, это только время покажет. Будем надеяться и верить в лучшее», — прокомментировал Дионисий специально для Teleprogramma.org.

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