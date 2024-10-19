Молодая жена Михаила Шуфутинского Светлана о своем 76-летнем возлюбленном: «Заботливый и постоянно меня удивляет»

Михаил Шуфутинский уже давно счастлив в отношениях со Светланой Уразовой. Шесть лет они вместе. Шансонье в последнее время все чаще выходит в свет с молодой женой. Он похудел и стал одеваться более стильно. Артист не скрывает, что именно возлюбленная ему подбирает образы. На этот раз супруги появились на публике. Светлана решила пообщаться с журналистами. При этом сам Шуфутинский сразу признался в шутку, что не знает, как избранница его терпит. А его спутница ответила на вопрос о том, не разочаровал ли ее брак.

«Конечно, нет. Как можно разочароваться в муже, тем более в таком? Он очень хороший, заботливый и постоянно меня удивляет», — заявила Светлана mk.ru.

Также она отметила, что Михаил ей не приносит кофе в постель, так как они ничего не пьют лежа.

Напомним, что у певица есть сыновья от прошлых отношений Дэвид и Антон. Более того, шансонье не только успел стать дедушкой, но и недавно стал прадедушкой. Он сам сообщил, что его внук Ной с женой Ахувой Махгерефт стали родителями. Малыш появился на свет в Израиле.