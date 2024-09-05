Шуфутинский отреагировал на то, что повысил гонорар на полмиллиона: «Я считаю, что это вполне естественно»

Шансонье удивился, что поднимает гонорар на такую небольшую сумму. Он дал понять, что не сам это делает, так как у него есть своя команда, которая занимается этим.
При этом Михаил Захарович отметил, что не видит в этом ничего плохого.
«Если бы я повышал цену только раз в год на третье сентября, то я бы давно умер с голода уже. Кто мне назовет что-нибудь, что стало за последний год дешевле? Что подешевело? Ничего, да? Если все идет вверх, а мы артисты стоим на месте, не повышая цены, получается, что автоматически мы идем вниз. А мы что, стали хуже выступать? Я считаю, что это вполне естественно. Если мы не заслужили бы, нам бы не повышали цены. Люди решают это. Жалко, что всего на полмиллиона», – пояснил артист.
Также Шуфутинский отметил, что не покупает себе дорогих вещей. Он признался, что одежду ему подбирает молодая жена, а самое дорогое украшение ему подарил поклонник. При этом, когда артиста спросил, что важнее внимание или деньги, то шансонье заявил, что важнее деньги.
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