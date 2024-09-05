Шуфутинский отреагировал на то, что повысил гонорар на полмиллиона: «Я считаю, что это вполне естественно»

Михаил Шуфутинский уже давно стал популярным исполнителем. Большую часть жизни он выступает на сцене. Одно время артист жил в США, но потом вернулся в Россию. Шуфутинский не скрывает, что трек «Третье сентября» каждый год приносит ему волну популярности. Не так давно появилась новость, что перед знаковой датой он снова поднял гонорар на 500 тысяч рублей. В передаче « Вопрос ребром» его спросили о том, зачем он так делает.

Шансонье удивился, что поднимает гонорар на такую небольшую сумму. Он дал понять, что не сам это делает, так как у него есть своя команда, которая занимается этим.

При этом Михаил Захарович отметил, что не видит в этом ничего плохого.

«Если бы я повышал цену только раз в год на третье сентября, то я бы давно умер с голода уже. Кто мне назовет что-нибудь, что стало за последний год дешевле? Что подешевело? Ничего, да? Если все идет вверх, а мы артисты стоим на месте, не повышая цены, получается, что автоматически мы идем вниз. А мы что, стали хуже выступать? Я считаю, что это вполне естественно. Если мы не заслужили бы, нам бы не повышали цены. Люди решают это. Жалко, что всего на полмиллиона», – пояснил артист.

Также Шуфутинский отметил, что не покупает себе дорогих вещей. Он признался, что одежду ему подбирает молодая жена, а самое дорогое украшение ему подарил поклонник. При этом, когда артиста спросил, что важнее внимание или деньги, то шансонье заявил, что важнее деньги.