Михаил Шуфутинский заявил, что его живущий в Израиле внук стал отцом: «Я прадедушка»

Михаил Шуфутинский является известным исполнителем. Примечательно, что он в этом году отметит 76-летие. Артист полон сил и продолжает выступать на сцене. Также он строит отношения с тансовщицей Светланой . Даже большая разница в возрасте не мешает им строить гармоничный союз. У него есть дети от предыдущей жены Маргариты, которая умерла в 2015 году. Сыновья Дэвид и Антон уже подарили ему внуков. Одни живут в США, а другие в Израиле.

На этот раз Шуфутинский стал гостем в шоу «Вопрос ребром». Он решил поделиться радоваться новостью. Его внук Ной с женой Ахувой Махгерефт стали родителями.

«Ребят, я прадедушка уже. Представьте себе! Буквально в начале августа у меня родилась правнучка. Представляете?» — поделился исполнитель хита «Третье сентября».

К слову, его внук живет в Израиле. Там теперь растет его правнучка. Напомним, что Ной родился в семье младшего сына шансонье Антона и афроамериканки по имени Брэнди. Примечательно, что парень пошел по стопам знаменитого деда. Он стал рэп-исполнителем.