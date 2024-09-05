Михаил Шуфутинский заявил, что его живущий в Израиле внук стал отцом: «Я прадедушка»

На этот раз Шуфутинский стал гостем в шоу «Вопрос ребром». Он решил поделиться радоваться новостью. Его внук Ной с женой Ахувой Махгерефт стали родителями.
«Ребят, я прадедушка уже. Представьте себе! Буквально в начале августа у меня родилась правнучка. Представляете?» — поделился исполнитель хита «Третье сентября».
К слову, его внук живет в Израиле. Там теперь растет его правнучка. Напомним, что Ной родился в семье младшего сына шансонье Антона и афроамериканки по имени Брэнди. Примечательно, что парень пошел по стопам знаменитого деда. Он стал рэп-исполнителем.
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