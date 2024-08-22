Шуфутинский в роли таксиста, поющие актрисы и шутки с реальной свадьбы: как снимался сериал «Третье сентября»

2 сентября в 21:00 на канале ТНТ выйдет музыкальная комедия «Третье сентября». Главные герои переживают вечный «День сурка» и ищут выход из временной петли, чтобы один из них наконец-то смог жениться. Teleprogramma.org делится самыми интересными фактами о грядущей премьере.
Проект вдохновлен песней-мемом
Каждый год в начале осени российский сегмент интернета полнится обещаниями «календарь перевернуть». Удивительное дело: песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» вышла более 30 лет назад и с тех пор обернулась культурным феноменом. В 90-е годы шлягер был популярен, но не сказать, что выделялся в обширной дискографии исполнителя (тот же застольный шлягер «За милых дам» был куда известнее).
Символом наступившей осени «Третье сентября» стало в 2010-е, когда по Всемирной паутине распространились многочисленные мемы с Михаилом Шуфутинским. Надо отдать должное певцу: к новой волне популярности он отнесся с энтузиазмом — в начале осени у Шуфутинского всегда концерты и интервью.
Фото: ТНТ
На невероятный успех «Третьего сентября» откликнулись и киношники: стало понятно, что песню можно использовать в каком-то сюжете. Сценарист Максим Кудымов выбрал дату как «День сурка» для героев сериала.
Обычный парень из Твери Витя (Павел Рассомахин) и его невеста Маша (Арина Постникова) назначили на третье сентября свадьбу. Накануне парень вместе с двумя лучшими друзьями пошел на мальчишник и, как водится, хорошенько выпил. В результате у всех троих похмелье и легкая амнезия, касающаяся событий прошлого вечера. Молодые люди отправляются в загс, но прямо перед регистрацией Маша по неизвестной причине сбегает. Расстроенный Витя обращается к небесам за помощью: ему нужен еще один шанс, чтобы исправить ситуацию и все-таки жениться. Высшие силы откликаются: на следующий день он просыпается, и снова третье сентября…
Без Шуфутинского собственной персоной не обойдется
Сериал, названный по хиту Михаила Шуфутинского, не мог обойтись и без «короля шансона» в кадре. Создателям проекта удалось договориться с музыкантом на камео, причем он появляется сразу в нескольких сериях. Певец играет импозантного таксиста, который подвозит Витю и его друзей после «пробуждения» на берегу реки, а заодно объясняет им, смысл песни «Третье сентября». И правда, кто еще лучше знает, что там скрывается за разгоревшимися кострами рябин…
Фото: ТНТ
Актеры обязательно споют
По изначальному замыслу «Третье сентября» должно было стать сериалом-мюзиклом, однако в процессе создатели решили, что лучше снимать просто комедию, хотя и музыкальную. В итоге актеры петь будут, но не так много, как если бы история снималась как мюзикл.
Например, Алика Смехова, сыгравшая маму невесты — яркую и независимую женщину, не слишком довольную выбором дочери, споет на свадьбе «Шальную императрицу». Создатели сериала уверены: именно эта песня идеально отражает характер персонажа. Кстати, интересно, что Смехова давно знакома с Шуфутинским. Более того, в 2006-м они даже выпустили дуэт «Капля теплоты».
Исполнительница главной женской роли Арина Постникова также не упустит шанс выступить с музыкальным номером. Дело в том, что девушка профессионально занимается вокалом и прямо сейчас играет в популярном мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой», так что пение в кадре для нее — это не вызов, а удовольствие. Постникова исполнит другой хит Ирины Аллегровой — «Свадебные цветы».
Фото: ТНТ
В сериале использована реальная шутка со свадьбы
Кино всегда отражает жизнь, и иногда в прямом смысле слова. В одном их эпизодов друзья жениха презентуют Вите и Маше на свадьбу сервиз. Правда, когда посуду выносят, приятель падает и разбивает хрупкий фарфор вдребезги. Естественно, гости поражены, но дарители всех успокаивают: они подозревали, как дело повернется, поэтому купили два сервиза. Выносят второй, но происходит тоже самое… Оказывается, это была такая тонкая шутка.
Сценарист Максим Кудымов рассказывает, что услышал о подобном розыгрыше несколько лет назад и организовал его на свадьбе друга, а когда работал над проектом, вспомнил и решил использовать как забавный ход в истории Вити и Маши. И попробуйте после этого сказать, что такого не бывает!
Фото: ТНТ
Съемочная группа провела два месяца в Твери
Согласно сценарию главные герои не были москвичами, но с точным городом их проживания съемочная группа определилась только перед самыми съемками. Главным критерием в выборе локации стало наличие реки — дело в том, что после мальчишника герои просыпаются на пляже, и так в каждой серии. Плюс, конечно, требовались множество красивой натуры на улицах города и большой Дворец бракосочетаний. Все это нашлось в Твери, куда съемочная группа перебралась почти на два месяца. Хотя некоторым актерам приходилось ездить туда-сюда из-за параллельной загрузки в театре.
Члены команды успели осмотреть все главные, что называется, свадебные достопримечательности Твери, но так и не попали в главный музей города — Путевой дворец. Дело в том, что культурные организации обычно закрыты по понедельникам, а этот день только и был свободным от работы. Тем не менее группа успела влюбиться в Тверь и надеется туда вернуться — желательно со съемками второго сезона.
Смотрите сериал «Третье сентября» со 2 сентября в 21:00 на канале ТНТ!