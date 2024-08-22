Шуфутинский в роли таксиста, поющие актрисы и шутки с реальной свадьбы: как снимался сериал «Третье сентября»

2 сентября в 21:00 на канале ТНТ выйдет музыкальная комедия «Третье сентября». Главные герои переживают вечный «День сурка» и ищут выход из временной петли, чтобы один из них наконец-то смог жениться. Teleprogramma.org делится самыми интересными фактами о грядущей премьере.

Проект вдохновлен песней-мемом

Каждый год в начале осени российский сегмент интернета полнится обещаниями «календарь перевернуть». Удивительное дело: песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» вышла более 30 лет назад и с тех пор обернулась культурным феноменом. В 90-е годы шлягер был популярен, но не сказать, что выделялся в обширной дискографии исполнителя (тот же застольный шлягер «За милых дам» был куда известнее).

Символом наступившей осени «Третье сентября» стало в 2010-е, когда по Всемирной паутине распространились многочисленные мемы с Михаилом Шуфутинским. Надо отдать должное певцу: к новой волне популярности он отнесся с энтузиазмом — в начале осени у Шуфутинского всегда концерты и интервью.