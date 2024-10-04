Валерий Леонтьев готовится выйти на сцену в России

Похоже, 75-летний исполнитель Валерий Леонтьев готов после паузы вернуться на сцену. Как сообщает kp.ru, стало доподлинно известно, что Валерий Леонтьев в ближайшее время прилетит в Россию из США, чтобы выступить на нескольких концертах.

Так, Валерий Леонтьев споет на юбилейных концертах Игоря Крутого, которые пройдут в Москве 8 и 9 ноября. Телевизионную версию концерта смогут увидеть все поклонники Валерия Леонтьева и других знаменитостей, которые выйдут на сцену в честь юбилея маэстро Игоря Крутого.

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Известно и о том, что сейчас в процесс обсуждения находятся выступления Валерия Леонтьева на новогодних корпоративах в Москве. Кроме этого,певец порадует российских поклонников непосредственно в новогоднюю ночь, кога выступит перед ними в Дубае.