Мэри Кулешова из «Дома-2» — о дочери, которую родила от звезды футбола: «Моя жизнь изменилась раз и навсегда»

Бывшая участница «Дома-2» Мэри Кулешова одна растит дочку, которую родила от отношений с нидерландским футболистом, бывшим игроком московского «Спартака» Квинси Промесом.

Четвертого октября дочери Мэри Кулешовой исполнилось четыре месяца.

«Ровно 4 месяца. 4 июня я родила свою дочь. С этого момента моя жизнь изменилась раз и навсегда. Поздравляю тебя, моя любовь! Тебе уже 4 месяца», — написала Мэри Кулешова в микроблоге в этот день.