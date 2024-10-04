Мэри Кулешова из «Дома-2» — о дочери, которую родила от звезды футбола: «Моя жизнь изменилась раз и навсегда»

Бывшая участница «Дома-2» Мэри Кулешова одна растит дочку, которую родила от отношений с нидерландским футболистом, бывшим игроком московского «Спартака» Квинси Промесом.
Четвертого октября дочери Мэри Кулешовой исполнилось четыре месяца.
«Ровно 4 месяца. 4 июня я родила свою дочь. С этого момента моя жизнь изменилась раз и навсегда. Поздравляю тебя, моя любовь! Тебе уже 4 месяца», — написала Мэри Кулешова в микроблоге в этот день.
Не так давно она рассекретила внешность девочки, которую зовут Кейси Мэй Промес. Дочка у Мэри Кулешовой очень хорошенькая, она брюнетка, ее личико обрамлено темными волосиками.
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Дочь Мэри Кулешовой. Фото: соцсети Мэри Кулешовой
Напомним, когда Мэри Кулешова была беременна, отца ее дочери Квинси Промеса арестовали в Дубае. Вскоре футболист вышел на свободу, но воссоединяться с Мэри Кулешовой не поспешил. Отец не демонстрирует желания увидеть свою дочь.
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