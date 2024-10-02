Беременная Лера Фрост из «Дома-2» сообщила, что у нее родится сын

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост готовится впервые стать мамой. Прекрасное событие случится уже совсем скоро. А на днях Лера Фрост и ее муж, депутат Антон Ткачев устроили гендер-пати, во время которого узнали, малыш какого пола у них родится.
В телеграм-канале Лера Фрост разместила видео, в финале которого озвучен пол ее будущего ребенка. Лера Фрост вместе с мужем предстали на фоне белых воздушных шариков, в какой-то момент в кадре слышится детский голос, который и объявил, что у Леры Фрост родится мальчик.
«Я никогда в жизни так не плакала от счастья», — призналась подписчикам беременная Лера Фрост.
Кстати, она сменила фамилию теперь Лера — Ткачева.
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Беременная Лера Фрост с мужем. Фото: соцсети Леры Фрост
Напомним, на телестройке Лера Фрост крутила роман с Захаром Саленко. А после ухода с проекта подозревалась в отношениях с Курбаном Омаровым, который тогда еще был женат на телеведущей Ксении Бородиной.
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