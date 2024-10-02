Беременная Лера Фрост из «Дома-2» сообщила, что у нее родится сын

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост готовится впервые стать мамой. Прекрасное событие случится уже совсем скоро. А на днях Лера Фрост и ее муж, депутат Антон Ткачев устроили гендер-пати, во время которого узнали, малыш какого пола у них родится.

В телеграм-канале Лера Фрост разместила видео, в финале которого озвучен пол ее будущего ребенка. Лера Фрост вместе с мужем предстали на фоне белых воздушных шариков, в какой-то момент в кадре слышится детский голос, который и объявил, что у Леры Фрост родится мальчик.

«Я никогда в жизни так не плакала от счастья», — призналась подписчикам беременная Лера Фрост.

Кстати, она сменила фамилию теперь Лера — Ткачева.