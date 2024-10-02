Тигран Салибеков свел тату с изображением бывшей жены Юлии Салибековой

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков совершил наконец-то по-настоящему мужской поступок. Он таки свел с руки татуировку с изображением бывшей жены Юлии Салибековой. С ней он прожил в браке десять лет. За это время Юлия Салибекова родила ему троих сыновей, которых теперь растит одна.

Теперь Тигран Салибеков, у которого не так давно родился четвертый сын, перевернул эту страницу своей жизни окончательно и бесповоротно, о чем не без гордости сообщил в микроблоге.

«Это случилось. Я сам пришел к тому, чтобы убрать тату с изображением бывшей жены», — поделился Тигран Салибеков.

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Тигран Салибеков признался, что поклонники просили его сделать это целых три года. А ему просто лень было заняться сведением татуировки, ведь он много сил и времени потратил на то, чтобы нанести ее на руку. Но в какой-то момент Тигран Салибеков понял, что пришло время стереть имя Юлии Салибековой не только из памяти, но и со своего тела.