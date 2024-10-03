Мэри Кулешова из «Дома-2», родившая дочку от звезды мирового футбола: «Я неделю просто выла»

Бывшая участница «Дома-2» Мэри Кулешова несколько месяцев крутила роман со звездой мирового футбола, игроком «Спартака», нидерландским футболистом Квинси Промесом.

Их роман был красивой сказкой с дорогими подарками, сюрпризами и беременностью Мэри Кулешовой. Оба хотели ребенка. Но незадолго до появления дочери на свет все рухнуло. Избранник Мэри Кулешовой был арестован во время сборов в Дубае за контрабанду запрещенных веществ. В своей стране он был приговорен к реальному сроку за это преступление. После ареста «Спартак» разорвал с Квинси контракт.

Мэри Кулешова рассказала, как перенесла этот удар судьбы и как справлялась со всем, что на нее навалилось в тот момент.

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«Отец моего ребенка сидит в тюрьме. На тот момент это было важно. Но я понимала, что это мой выбор, моя беременность, я хотела этого ребенка, так же, как и он. В тот момент я надеялась и верила, что он сейчас позвонит и скажет, что все хорошо. Я неделю просто выла. Было шоковое состояние. Все резко переменилось. У меня была большая квартира в центре Москвы, которую я так долго искала. И вот резко —тюрьма, маленькая квартирка на окраине Москвы, серая, куда не поместились мои вещи. Да, я ее купила, но она стояла, пустая», — поделилась Мэри Кулешова.

Сейчас Мэри Кулешова одна растит дочку, которую ее отец назвал Кейси Мэй. Зарабатывает Мэри Кулешова на жизнь исключительно блогерством. И надеется на лучшее.

По материалам шоу «Алена, блин!»