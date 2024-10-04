Лев Лещенко — о вдове Вячеслава Добрынина: «Ирина постоянно приезжала к нему, и он открывал глаза»

Известный певец Лев Лещенко побывал на прощании с Вячеславом Добрыниным, которого не стало 1 октября. Во время церемонии Лев Лещенко произнес траурную речь. Он рассказал о последних днях жизни Вячеслава Добрынина, которые тот провел в клинике, под наблюдением врачей.

По словам Льва Лещенко, рядом с Вячеславом Добрыниным постоянно находилась его супруга Ирина.

«Ирина постоянно приезжала к нему, и он открывал глаза, ему включали телевизор, он смотрел какие-то фрагменты футбольных матчей. Мы с ним болеем за одну команду «Динамо». Позавчера 25-тысячный стадион стоял минуту. Это была минута молчания, которую ему оказали», — рассказал Лев Лещенко.

Вячеслав Добрынин был страстным болельщиком, обожал футбол и свою жену Ирину почти сорок лет назад увел у футболиста.

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Лев Лещенко во время прощания с Вячеславом Добрыниным все время находился рядом с вдовой музыканта, он поддерживал Ирину, которая еле держалась, сидя у гроба мужа.

По материалам Starhit