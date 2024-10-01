Лев Лещенко сказал правду о последних днях жизни Вячеслава Добрынина: «Лежал без движения, и жили у него только глаза»

Знаменитый композитор Вячеслав Добрынин ушел из жизни во вторник, 1 октября, это произошло в больнице, где певец лежал после третьего инсульта. Один из его близких друзей, Лев Лещенко, рассказал о последних днях жизни Добрынина. Композитор страдал от третьего инсульта и не мог двигаться, но его глаза оставались живыми до конца. Информация о состоянии Добрынина поступала Лещенко от его жены Ирины, которая оставалась с ним до самой смерти.

«Поговорить с ним возможности не было: он получил третий инсульт, лежал без движения, и жили у него только глаза», - приводит mk.ru слова Льва Лещенко.

Лещенко выразил глубокое сожаление по поводу утраты своего друга и отметил значительный вклад Добрынина в музыкальную индустрию. Он подчеркнул, что Добрынин был великим композитором, чьи произведения оставили яркий след в сердцах миллионов людей. Добрынин первым соединил эстраду и шансон, создавая уникальные композиции. Лещенко также отметил, что сам исполнил более 45 песен Добрынина, а всего в его репертуаре было более 500 композиций.