Татьяна Михалкова показала редкие фото дочки Надежды с отцом в день ее 38-летия

Татьяна Михалкова. Фото: Global Look Press

Татьяна Михалкова поздравила младшую дочь со значимым событием.

Татьяна Михалкова редко появляется на публике. А также она не дает интервью и крайне редко говорит о семье. Артистка уже давно состоит в браке с Никитой Михалковым. Они воспитали троих детей: Анну, Артема и Надежду. Все наследники пошли по стопам родителей. Они также успели подарить внуков маме с папой.

Накануне свой день рождения праздновала Надежда. Ей исполнилось 38 лет. Актриса состоит в разводе с Резо Гигинеишвили. От этого брака у нее растут дочь Нина и сын Иван. При этом она активно строит карьеру в кино. В особенный день Михалкова показала редкие фото дочки. На кадрах ее можно увидеть с отцом.

Никита Михалков с дочкой. Фото: соцсети Татьяны Михалковой

«Надюша, с днем рождения. Гордимся и очень любим», — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как в молодости выглядел Никита Михалков. Другие отметили, что Надежда унаследовала лучшее от отца и мамы.

Отметим, что актриса недавно снялась в сериале «Первый номер», где предстала с Равшаной Курковой и другими звездами.

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Никита Михалков с дочкой. Фото: соцсети Татьяны Михалковой

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