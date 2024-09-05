Анна Михалкова с новой прической появилась на премьере сериала «Трасса»
Анна Михалкова. Фото: Global Look Press
Актриса Анна Михалкова отметилась в кинотеатре «Художественный» в элегантном аутфите.
Анна Михалкова уже давно снимается в кино. Раньше она имела лишний вес и стеснялась раздеваться перед камерой. Но потом артистке удалось похудеть. Анна Михалкова несколько раз осмеливалась на довольно откровенные сцены. Теперь дочка Никиты Михалкова появилась на премьере сериала «Трасса» режиссера Душана Глигорова, в котором сыграла главную роль.
В кинотеатре «Художественный» собралось много селебрити. Анна Михалкова вышла на красную дорожку с Кариной Разумовской. Она облачилась в костюм с модным удлиненным жакетом-пальто черного цвета и коричневыми брюками. Артистка скрыла свои формы и изъяны, став визуально еще стройнее. Также Анна Михалкова сделала новую стрижку и укладку в ретро-стиле с объемом и подкрученными кончиками волос.
Многие отметили, что Анна Михалкова восхитительно выглядит. Ей удалось в этот вечер затмить многих коллег. Поклонники осыпали актрису комплиментами.
Напомним, что Анна Михалкова вырастила двух сыновей Андрея и Сергея. Они уже окончили школу и обучаются в вузах. А вот о дочке Лидии ей еще приходится хлопотать, так как ей на днях исполнится всего 11 лет.