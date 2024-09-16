Анна Михалкова о работе с Михаилом Пореченковым: «С ним надо уметь вовремя собраться»

Сериал «Исправление и наказание» полюбился зрителям ТНТ. В нем главную роль сыграла Анна Михалкова. Она снова предстанет в роли Алены Неверовой в новом сезоне комедии. Но ее повысят до исполняющей обязанности начальника колонии. Она продолжит пытаться сделать из преступников добропорядочных людей. Ее начальника сыграет Михаил Пореченков , который будет ее противоположностью — циничным и не верящий в то, что люди способны исправиться.

Оказалось, что Анна знает нюансы работы с Пореченковым. Она рассказала, что ей было несложно на съемках с ним.

«С Мишей мы давно знакомы и много играли вместе. С ним надо уметь вовремя собраться, потому что сначала он всех веселит и потом сам играет очень хорошо — он может быстро поменять настроение и сконцентрироваться — а остальным нужно время, чтобы снова сосредоточиться. И Оля Виниченко, и Наташа Бардо, и Таня Лютаева, и еще огромное количество замечательных артистов в нашем уже слаженном коллективе очень хорошо друг друга чувствуют», — поделилась звезда.

Михалкова также подчеркнула, что ее героиня гротескная и может довести любого человека. Она добавила, что у них с Пореченковым в сериале будут полностью разные взгляды на происходящее.

Напомним, что премьера нового сезона «Исправление и наказание» пройдет 16 сентября в 20:00 на ТНТ.