Лера Кудрявцева борется с неизлечимой болезнью: «Она живет во мне припеваючи уже много лет»

Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press

Лера Кудрявцева перепробовала несколько методов лечения, но ей ничего не помогает.

Лера Кудрявцева регулярно появляется на экранах. Она не скрывает, что порой на съемках проводит весь день. Иногда телеведущую подводит здоровье. Она носит каблуки только в кадре. Блондинка не скрывает, что у нее болят ноги. В этом году она также травмировала колено и перенесла операцию. Несколько месяцев Лера ходила на костылях.

Теперь она снова пожаловалась на здоровье. Ведущая шоу «Секрет на миллион» рассказала, что борется с неизлечимой болезнью. Она пробует разные методы лечения, но ей ничего не помогает.

«Как же меня задолбали мои мигрени! Летом еще как-то, а осенью трындец. Ходила на иголки — полгода отлично, затем опять... И так бег по кругу. Знаю, что есть уколы, но пока боюсь. У меня тревожное расстройство. Если, например, открыть медицинскую энциклопедию, я найду у себя все!» — поделилась звезда.

Также она не стала утаивать, что пробовала нетрадиционную медицину. Телеведущая сидела на бочке с капустным листом, а также с крапивой и делала шапочку из фольги. Однако Кудрявцевой и это никак не помогло.

«А моей мигрени на все это наплевать с большой колокольни. Она живет во мне припеваючи уже много лет. Дрянь», — отметила Лера.

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