Татьяна Мусульбес из «Дома-2» показала дочку Мию от Романа Капаклы
Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы. Фото: соцсети
Для Романа Капаклы этот ребенок стал первым, как и для его жены.
Татьяну Мусульбес называли разлучницей. Она не только увела Романа Капаклы от его жены Марины Африкантовой, но и как считают поклонники, тайно встречалась с ним, хотя мужчина находился в браке и разводиться не собирался. Правда, когда об интрижке Романа узнала его жена Марина Африкантова, она сама подала на развод. Дальше Татьяна Мусульбес забеременела и уже на поздних сроках беременности она вышла замуж за своего избранника. Роману Капаклы не оставалось ничего другого, как жениться на матери своего будущего ребенка.
В своем микроблоге Татьяна Мусульбес показала первые фото с дочкой Мией. Малышка еще совсем крошечная, она помещается у мамы на руках. У Мии темные густые волосики, поклонники уверены, что малютка похожа на своего отца. Роман Капаклы в восторге от того, что теперь у них есть своя принцесса, о которой он может заботиться.