Татьяна Мусульбес из «Дома-2» показала дочку Мию от Романа Капаклы

Татьяну Мусульбес называли разлучницей. Она не только увела Романа Капаклы от его жены Марины Африкантовой, но и как считают поклонники, тайно встречалась с ним, хотя мужчина находился в браке и разводиться не собирался. Правда, когда об интрижке Романа узнала его жена Марина Африкантова, она сама подала на развод. Дальше Татьяна Мусульбес забеременела и уже на поздних сроках беременности она вышла замуж за своего избранника. Роману Капаклы не оставалось ничего другого, как жениться на матери своего будущего ребенка.

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Поклонники подшучивали над парой, считая, что они назовут дочку Мариной в честь бывший жены участника проекта «Дом-2». Но пара выбрала для малышки другое красивое имя, ее назвали Мией.