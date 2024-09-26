Кети Топурия вышла на прогулку с маленькой дочкой Николь: «Осень радует!»

Кети Топурия много лет выступает на сцене. Она всегда мечтала о большой семье. И вот в браке с Львом Деньговым ее желание осуществилось. Сначала Кети Топурия подарила ему сына Адама. А минувшим летом певица родила дочку Николь. От первого брака у артистки растет дочка Оливия. Примечательно, что рожать она предпочла в Москве. А вот свой день рождения недавно солистка группы «А’Студио» отметила в горах. По всей видимости, Кети Топурия ездила в Грузию с семьей, сейчас уже она вернулась в Москву, где в этом году выдалась теплая осень.

26 сентября Кети Топурия вышла на прогулку. Певица облачилась в розовый свитшот. Она решила одеться в одной гамме с коляской в ретростиле, в которой спала ее дочка Николь.