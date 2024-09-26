Кети Топурия вышла на прогулку с маленькой дочкой Николь: «Осень радует!»

Кети Топурия много лет выступает на сцене. Она всегда мечтала о большой семье. И вот в браке с Львом Деньговым ее желание осуществилось. Сначала Кети Топурия подарила ему сына Адама. А минувшим летом певица родила дочку Николь. От первого брака у артистки растет дочка Оливия. Примечательно, что рожать она предпочла в Москве. А вот свой день рождения недавно солистка группы «А’Студио» отметила в горах. По всей видимости, Кети Топурия ездила в Грузию с семьей, сейчас уже она вернулась в Москву, где в этом году выдалась теплая осень.
26 сентября Кети Топурия вышла на прогулку. Певица облачилась в розовый свитшот. Она решила одеться в одной гамме с коляской в ретростиле, в которой спала ее дочка Николь.
Кети Топурия с дочкой. Фото: соцсети Кети Топурии
«Осень, конечно, в этом году радует! Все такое разноцветное и тепло! Мы гуляем, да. Походу, я заново полюблю осень, если будет так продолжаться», — поделилась Кети Топурия.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Кети Топурия прекрасно выглядит спустя почти два месяца после родов. Лицо своей дочки Кети Топурия пока скрывает. Она также редко показывает трехлетнего сына.
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