Кети Топурия устроила банкет в горах в честь своего 38-летия

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она также стала для многих иконой стиля. Певица в этом году пережила радостное событие. Она раскрыла свою беременность. Артистка всегда мечтала иметь троих детей . Она родила первую дочку Оливию в браке с Львом Гейхманом. Потом звезда развелась. От нового мужа Льва Деньгова она родила сына Адама. А не так давно Кети стала мамой дочки Николь . Малышка появилась на свет в роддоме в Москве 31 июля. Пока звезда редко появляется на публике.

По всей видимости, она захотела отметить день рождения в родной Грузии. В соцсети Топурия выложила кадры, которые были сделаны в горах. Там накрыли столы, поставили прозрачные стулья, красиво сервировали все, а также украсили все кусами с лимонами. Для именинницы и ее гостей пели артисты.