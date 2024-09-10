Кети Топурия устроила банкет в горах в честь своего 38-летия

Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии

Солистка группы «А’Студио» показала кадры с праздника, который устроила в теплых краях.

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она также стала для многих иконой стиля. Певица в этом году пережила радостное событие. Она раскрыла свою беременность. Артистка всегда мечтала иметь троих детей. Она родила первую дочку Оливию в браке с Львом Гейхманом. Потом звезда развелась. От нового мужа Льва Деньгова она родила сына Адама. А не так давно Кети стала мамой дочки Николь. Малышка появилась на свет в роддоме в Москве 31 июля. Пока звезда редко появляется на публике.

По всей видимости, она захотела отметить день рождения в родной Грузии. В соцсети Топурия выложила кадры, которые были сделаны в горах. Там накрыли столы, поставили прозрачные стулья, красиво сервировали все, а также украсили все кусами с лимонами. Для именинницы и ее гостей пели артисты.

Кети Топурия закатила банкет. Фото: соцсети Кети Топурии

Поклонники были восхищены красотой банкета. Сама именинница позировать для фото не стала. В этот день ее трогательно поздравил муж Лев Деньгов. Он выложил фото с ней в соцсети, сделанное ранее. Дипломат благодарил судьбу за то, что он находится с Топурией.

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