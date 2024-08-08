Ставшая мамой в третий раз Кети Топурия показала наряды для новорожденной дочки
Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии
Солистка «А’Студио» наслаждается материнством. Певица родила дочку от Льва Деньгова.
Кети Топурия в этом году объявила о новой беременности. Она появлялась на публике в облегающих нарядах. Певица подчеркивала свой живот. А 31 июля она родила дочку в одном их столичных роддомов. Свою наследницу артистка назвала Николь. Уже спустя несколько дней солистку «А’Студио» выписали. Дома Кети Топурию ждали десятки роскошных букетов цветов. Пока кроху она не показывает. Но звезда похвасталась покупками для свой дочки.
Так как сама Кети Топурия считается модницей, она умеет подбирать образы. Для Николь она заказала две коробки нарядов. В них оказались наряды пастельных тонов. Артистка похвасталась костюмом нежного розового цвета. А во второй коробке оказались более яркие и принтованные вещи.
К слову, у Кети Топурии есть еще старшая дочка Оливия от первого мужа Льва Гейхмана. Сейчас ее наследнице уже девять лет. Также певица родила сына Адама от второго мужа Льва Деньгова. Мальчику всего три года, Кети Топурия редко его показывает.