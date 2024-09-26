Кристина Орбакайте увиделась со своим старшим сыном Никитой Пресняковым на концерте в Майами

Кристина Орбакайте недавно отправилась в гастрольный тур. Она дала концерты в Канаде. Теперь певица колесит по США. Летом она провела время с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Примечательно, что не так давно артистка сетовала, что они с Аллой Пугачевой мечтают собрать всю семью в доме в Москве и устроить посиделки без повода. Своего старшего сына Никиту Преснякова она не видела два года, так как он переехал в Лос-Анджелес. Но на этот раз он устроил сюрприз и появился на ее концерте в Майами, который состоялся накануне. Звезда исполнила свои хиты для публики.

Никита был в джинсах, футболке и кепке. Он подошел к сцене и вручил своей маме букет цветов. Кристина его обняла и забрала подарок.