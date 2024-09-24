Журналист Беккужев заявил, что теперь Орбакайте не сможет хорошо зарабатывать за границей: «Рассчитывать на роскошную жизнь нет смысла»

Кристина Орбакайте недавно стала давать концерты в Канаде. Теперь у нее идет тур по США. Певица ранее объявила, что прекращает выступать в России. Скорее всего, это решение связано с тем, что ранее ее гастроли по Сибири отменились. Многие люди просто не захотели, чтобы она там выступала. И летом она решила дать несколько концертов в Израиле. Ранее артистка зарабатывала за границей, но основной ее доход был в России.

О том, что теперь ждет Кристину и какие у нее финансовые перспективы, раскрыл для Teleprogramma.org журналист Антон Беккужев. Известно, что билеты на ее выступление в США стоят от 8 до 15 тысяч рублей.

«Очевидно, конечно, что Кристина Орбакайте сейчас, в принципе, будет зарабатывать только за границей, потому что уж слишком последнее ее интервью было резонансным. Я думаю, что теперь вряд ли у нее будут какие-то выступления, концерты массовые в России. Только если, возможно, закрытые частные корпоративы и то под грифом «секретно», без возможности съемок и всего остального», — уверен Антон.

«Зарабатывать она будет в США и Европе, пытаться давать там концерты для иммигрантов, если, конечно, она будет собирать залы. По примеру Максима Галкина*. Что касается цен на билеты от 8 до 15 тысяч рублей, вы знаете, зависит это, конечно, еще от размера зала, на сколько человек будет зал, потому что чем меньше зал, тем обычно выше цены. Учитывая, что там в целом цены немножко выше, конечно же, чем в России, такие цены за билеты достаточно приемлемые, а если даже сравнить с ценами на концерты, которые проходят в России, в Москве, я могу сказать, что у некоторых артистов, которые дают концерты в Москве, бывают цены и еще выше. Допустим, у Ани Лорак на недавний ее концерт в Москве цены на первый ряд в концертном зале были до 40 тысяч рублей, поэтому я могу сказать, что, в общем-то, это цены приемлемые. А вот пойдут ли люди — это вопрос! Потому что, мне кажется, что Орбакайте — артистка известная, у нее есть поклонники, но немножечко она уже такая, нафталиновая», — добавил журналист.

Он напомнил, что дочка Аллы Пугачева редко выпускает новые треки, а все ее хиты уже старые. Популярность у Кристины была больше 10 лет назад.

«Поэтому, наверное, соберет какие-то небольшие залы, потому что если даже сравнить ее с Максимом Галкиным* или даже с Верой Брежневой, у которой, будем честными, до последних лет, до 2022 года хиты были постоянно, Константин Меладзе ей писал песни. То Орбакайте на фоне даже этих артистов уехавших — и Брежневой, и Лободы, и Меладзе, и Галкина*, — ну, по репертуару выглядит гораздо более сдающей, на мой взгляд. Только можно надеяться на то, что есть фанаты и поклонники ее творчества еще там со старых лет, иммигранты, которые уже много лет проживают в других странах. Какие-то совсем небольшие зальчики она соберет, конечно же. Вопрос просто в том, много она на этом не заработает. Поэтому, конечно, рассчитывать на роскошную жизнь вот на нынешних заработках, которые у нее будут на концертах на Западе, рассчитывать смысла нет», — высказался Беккужев.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



