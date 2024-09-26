Сергей Шнуров вдвое снизил ценник на корпоративы «Ленинграда» на фоне развода

Сергей Шнуров уже давно стал известным артистом. Обычно он собирает целые стадионы. В в последние годы выступлений певца стало гораздо меньше. Он занимался своими отношениями с женой Ольгой, дочкой богатой бизнесмена. Примечательно, что на днях появилась новость, что они разводятся. Такое заявление поступило в суд. Пока певец не комментировал произошедшее. А друзья Шнурова уверены, что теперь он снова вернется к своему хулиганскому амплуа.

Примечательно, что 26 сентября стало известно, что Сергей снизил ценник на выступления группы «Ленинград» в два раза. За 40-минутное выступление на корпоративах коллектив просит 18 млн рублей, а это 200 тысяч долларов. Также в райдере указаны суточные для певца — 10 тысяч рублей в РФ и 250 евро за границей. А ранее группа выступала за 350 тысяч долларов, что было по нынешнему курсу 32 миллиона рублей.

Также в райдере отсутствует алкоголь. Артисты просят предоставить соки, чай, мясную и сырную тарелки, а также хорошие аромасвечи, сообщает Shot.