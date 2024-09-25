Экстрасенс Миронова призналась, что Шнурова ждет новый брак после 60 лет: «Две большие любви у него еще впереди»

Сергей Шнуров всегда был ярким артистом. Он собирал раньше целые стадионы. Однако певец стал менее скандальным, когда сыграл свадьбу с четвертой избранницей, Ольгой, дочкой богатого бизнесмена. Он совсем перестал появляться на тусовках. Возлюбленная подарила ему двоих детей. Но неожиданно в сентябре Ольга подала на развод. Пока Шнуров никак не комментирует произошедшее. 51-летний артист не раз опровергал слухи, что намерен уехать жить за границу. Теперь его друзья подозревают, что он может начать новую жизнь или вернуться к своим прежним хулиганским поступкам.

Ясновидящая, экстрасенс, парапсихолог Дарья Миронова рассказала в беседе с Teleprogramma.org, что Шнуров точно разведется. Она также считает, что Сергей скоро уедет из России.

«Я уверена, что еще минимум два брака у Шнурова по судьбе. Он влюбчивый, эмоциональный, активный. Не обязательно, что эти браки будут официальными, но две большие любви у него еще впереди. И как минимум он еще должен обрести мир и покой в своей душе, в своем сердце. Но это возможно только после 60. До этого момента он будет оставаться таким же жестким, харизматичным, интеллектуальным, умным бунтарем. В какой-то степени Шнурова можно назвать элитой современного мира, мира творчества. Наверное, это наш современный Маяковский. Можно даже так сказать: в какой-то степени жесткий, хлесткий, умный, достаточно активный, но и с одаренным талантом и эмоциональным интеллектом. Среди наших артистов таких очень-очень много», — высказалась экстрасенс.