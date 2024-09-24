Анна Калашникова высказалась о разводе Сергея Шнурова с женой: «Это был явный мезальянс. Страсть прошла»

В этом году многие звездные пары распались. Вслед за Алсу и Нюшей на развод подала жена Сергея Шнурова, Ольга. Она является дочкой уральского бизнесмена Валерия Абрамова, с огромным счетом в банке. Шесть лет певец прожил с ней вместе. Он стала реже выступать и почти не встревал в скандалы. Избранница родила ему двоих детей. Пока не известно, что стало причиной размолвки. Ксения Собчак уверена, что дело все в Ольге, которая оградила мужа от общения с друзьями.

Анна Калашникова в беседе с Teleprogramma.org также заявила, что раньше певец был совсем другим, а супруга даже заставила его надеть костюм вместо рваных джинсов.

«Жаль, что пара распалась. Ну что вы хотите от Шнура, который был вечным хулиганом в рваных джинсах, а потом встретил красивую статусную и состоятельную женщину, которая заставила его, наверное впервые в жизни надеть костюм и бросить пить? Думаю, скоро снова Шнур соберет «Ленинград» и будет так же хулиганить, как и прежде. Это был явный мезальянс. Страсть прошла, наступили будни, с которыми оба не справились», — высказалась Анна.

Отметим, что Шнурову предстоит не только развестись с женой, но и поделить совместно нажитое имущество. Пока он не выходил на связь и не давал комментариев из-за случившегося.